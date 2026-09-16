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16 сентября, 12:47

Шоу-бизнес

Американский актер Стивен Сигал назвал чемпиона UFC Хабиба своим братом

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал назвал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова своим братом во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", передает РИА Новости.

Артист также отметил, что еще не успел побывать в Дагестане, хотя его туда часто приглашают, и он встречал замечательных людей оттуда.

Ранее Сигал заявил, что Владимир Путин является величайшим мировым лидером. По словам актера, проживая в России, можно заметить, насколько ее жители верят в моральные устои и этические нормы.

До этого в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Артист в этот момент находился в зале и был встречен аплодисментами.

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