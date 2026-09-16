Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:00

Политика

Лавров назвал подготовку к войне с РФ самой популярной темой у европейских элит

Фото: kremlin.ru

Подготовка к войне с Россией является наиболее популярной темой в выступлениях европейских элит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

"Сейчас мы слышим заявления уже от руководства Европейского союза о необходимости готовиться к войне с нашей страной", – отметил министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения Европы и России практически вернулись к состоянию холодной войны. При этом ситуация обернулась так не по инициативе Москвы, подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, европейские политики своими действиями заморозили сотрудничество с Россией. Это стало причиной нестабильности и конфликтов.

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика