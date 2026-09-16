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Подготовка к войне с Россией является наиболее популярной темой в выступлениях европейских элит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

"Сейчас мы слышим заявления уже от руководства Европейского союза о необходимости готовиться к войне с нашей страной", – отметил министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения Европы и России практически вернулись к состоянию холодной войны. При этом ситуация обернулась так не по инициативе Москвы, подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, европейские политики своими действиями заморозили сотрудничество с Россией. Это стало причиной нестабильности и конфликтов.

