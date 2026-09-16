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16 сентября, 19:43

Происшествия

Глава СК запросил доклад по делу о попытке мужчин отобрать ребенка у матери в Москве

Фото: MAX/Baza

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"В социальных медиа сообщалось, что группа мужчин пыталась отобрать у женщины ее ребенка в Москве. В результате инцидента мать и дочка пострадали. <...> По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка", – говорится в сообщении.

Как писал телеграм-канал Baza, инцидент произошел утром 16 сентября, когда мама и дедушка вели девочку на занятия. Тогда на них внезапно набросились неизвестные. Мужчины повалили женщину на землю, пытаясь вырвать ребенка, однако мать не отпускала девочку. Дедушка и прохожие тем временем отбивали их от похитителей.

В результате потасовки у ребенка зафиксировали травму шеи и ушибы, у женщины – ушибы спины и копчика, а также гематому на лице. Нападавшие скрылись до прибытия полиции.

Позже выяснилось, что за попыткой похищения может стоять бывший муж женщины – 35-летний руководитель стройкомпании "Легенда" Гайк Дарбинян. С 2013 года он занимался юридической деятельностью, а в свободное время писал романы и даже вошел в Союз писателей Москвы. По данным СМИ, он задержан и дает объяснения.

Мать девочки рассказала, что среди нападавших узнала водителя бывшего мужа, затем к конфликту подключился и сам экс-супруг. Кроме того, по ее словам, несколько дней назад она заметила, что за дочкой кто-то следит по дороге на учебу, поэтому в этот раз их сопровождал дедушка.

Как рассказал адвокат женщины, после восьми лет брака она ушла от мужа из-за побоев и сталкинга. Во время бракоразводного процесса мужчина выкрал их пятилетнего сына, мать не видела его почти четыре месяца. Суд постановил оставить детей с матерью, однако отец решил похитить и дочь.

Ранее в Сахалинской области местная жительница увела к себе домой пятилетнего мальчика, чтобы "проучить" его родителей за недостаточный контроль. Полиция организовала проверку по данному факту. Собранные материалы передадут в СК.

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