ФК "Спартак" обыграл "Факел" в матче 9-го тура РПЛ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский "Спартак" в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) обыграл воронежский "Факел" со счетом 1:0. Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Единственный гол на 1-й добавленной ко 2-му тайму минуте забил Манфред Угальде. На 66-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален игрок "Факела" Матвей Бардачев.

В составе "Спартака" на 61-й минуте на поле вышел аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, который пропустил последние три матча РПЛ из-за бронхита.

"Спартак" набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидирует "Краснодар" с 20 очками, который проведет свой матч 17 сентября. "Факел" с 3 очками располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а "Факел" примет московский "Локомотив". Встречи состоятся 10 октября.

Кроме того, в домашнем поединке 9-го тура РПЛ московский футбольный клуб "Родина" встретился с "Рубином" из Казани. Встреча состоялась на "Арене Химки" и завершилась со счетом 1:1.

До перерыва счет открыт не был. На 79-й минуте колумбийский легионер "Родины" Дейвер Мачадо забил гол, но уже на 82-й минуте его соотечественник из "Рубина" Андерсон Арройо сравнял счет.

"Родина" проводит дебютный сезон в РПЛ. После этого матча команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В следующем матче чемпионата "Родина" сыграет на выезде с ЦСКА 11 октября.

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