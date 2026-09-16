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16 сентября, 15:46

Спорт

Футболист ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал бразильского защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча чемпионата России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской Премьер-лиги.

Еще два матча дисквалификации футболист получил условно.

Такое решение принято после инцидента на домашней встрече 8-го тура РПЛ против казанского "Рубина". Рейс вышел в стартовом составе ЦСКА и был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. После этого игрок толкнул главного арбитра Инала Танашева в спину, уходя с поля.

Ранее вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова и полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова включили в окончательный состав сборной России по футболу на товарищеские осенние матчи. Вместе с ними в команде еще 27 футболистов. Российская сборная осенью сыграет против Ирана, Намибии и Нигерии.

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