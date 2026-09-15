Эксперт Нина Хомерики развеяла миф об обязательном списке навыков для первоклассников

Дети "бежевых матерей" не могут решать обычные бытовые проблемы, сообщили СМИ. Например, первоклассники не знают, как завязать шнурки или переобуться, что доставляет немало трудностей учителям. Чем объяснить неспособность современных детей решать рядовые проблемы, разбиралась Москва 24.

Не могут сходить в туалет сами?

Современные первоклассники демонстрируют бытовую беспомощность в школе из-за гиперопеки со стороны "бежевых мам", которые с младенчества ограждают детей от малейших трудностей и стресса, сообщил телеграм-канал Baza.

На сегодняшний день педагоги все чаще сталкиваются с абсурдными запросами от родителей, которые просят помогать школьникам, например, во время похода в туалет. Также среди запросов – переобуть ребенка и завязать ему шнурки. В одной из школ родительская паника вовсе заставила учительницу искать "пропавшую" спортивную форму, которая в итоге оказалась на самом мальчике под основной одеждой – ребенок просто не догадался проверить, в чем он.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, к таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка.

Однако детский и семейный психолог Нина Хомерики в беседе с Москвой 24 отметила, что не стоит делать вывод о целом поколении детей только по отдельным историям.

Дело в том, что ребята приходят в первый класс с разным уровнем бытовой самостоятельности, но сам по себе факт, что кто-то не умеет завязывать шнурки, еще ни о чем не говорит, подчеркнула эксперт.





Нина Хомерики детский и семейный психолог Самостоятельность – это не набор отдельных бытовых навыков. То есть умение завязывать шнурки – лишь маленький внешний показатель. Куда важнее, способен ли ребенок, когда замечает какую-то проблему, попытаться ее решить. Например: "Я не могу что-то сделать сам, я попрошу помочь. Мне жарко, я сниму кофту. Забыл одежду – подумаю, что теперь с этим можно сделать". При этом действительно, если перед нами ребенок, родители которого замечают трудности даже раньше него и решают все, у него хуже формируется ощущение собственной компетентности.

В целом нет универсального нормативного списка, по которому ребенок обязан уметь все к 1 сентября. Важнее общий уровень бытовой самостоятельности, то есть владение базовыми навыками самообслуживания, которые позволят обходиться без постоянной помощи взрослого в течение школьного дня.

"Например, ребенок должен уметь самостоятельно одеться и раздеться, переобуться, застегнуть и расстегнуть доступные ему застежки, сложить или повесить одежду. Также в списке самостоятельное пользование туалетом и соблюдение базовой гигиены: вымыть руки, вытереться, привести себя в порядок. Помимо этого, первокласснику нужно самостоятельно есть и пить, открывать свою бутылку или контейнер с едой, ориентироваться в собственных вещах (знать, где его одежда, обувь, рюкзак, школьные принадлежности, уметь собрать и убрать их). Кроме того, ребенок должен понимать, что делать, если он сам не справился", – рассказала психолог.

Важно помнить, что самостоятельность не включается прямо перед началом учебного года, а развивается практически с того момента, когда ребенок начинает пытаться что-то делать без участия взрослых.



Нина Хомерики детский и семейный психолог Возраст "я сам" происходит примерно в 1,5–2 года. И главный принцип очень простой: не делать за ребенка то, что он уже может попробовать, пусть и не идеально. Да, для родителя это неудобно, даже сложно, потому что все занимает больше времени, происходит неаккуратно (пролитая вода, испачканная одежда, опоздания). Но из таких маленьких решений у ребенка складывается ощущение того, что он компетентен, он что-то может.



Нужно давать пробовать есть ложкой, снимать ботинки, пытаться надеть вещи. Можно организовывать быт так, чтобы не сразу приходилось иметь дело со сложными шнурками и одеждой, а сначала с чем-то простым. В том числе, например, дети могут выбирать между двумя разными футболками.

Опыт неудачи не менее важен, чем опыт успеха. Следует позволять ребенку сталкиваться с маленькими посильными трудностями. И если у него что-то не получается, родителю не нужно делать немедленно что-то за него. Важно остаться рядом и помочь попытаться справиться самостоятельно, подчеркнула Хомерики.

"Поколение инфантильных взрослых"

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила в разговоре с Москвой 24, что несамостоятельность подрастающего поколения может быть связана с тем, что жизнь становится все более комфортной.

На сегодняшний день родители по-другому воспитывают детей. Если раньше трехлетние ребята могли гулять одни во дворе и носили с собой ключи от квартиры, то сейчас несовершеннолетних не оставляют без присмотра чуть не до подросткового возраста. Некоторые родители не решаются так сделать и до более позднего периода.



"Действительно есть проблема гиперопеки. Часто это связано с тем, что родители опасаются за жизнь детей и их безопасность, не отпуская гулять одних. Но также это может быть связано с тем, что сейчас много малодетных семей, когда есть один ребенок и на него устремлены внимание и забота родителей, бабушек, дедушек. Он растет как центр вселенной, не имея братьев и сестер, и ему не надо заботиться о ком-то", – рассказала эксперт.

Также, по мнению эксперта, сложившаяся ситуация связана с тем, что некоторые становятся родителями поздно. Предыдущие поколения в определенном возрасте могли запросто нянчить внуков – стать бабушкой и дедушкой примерно в 40 лет. Соответственно, то отношение, которое раньше испытывали бабушки и дедушки, теперь чувствуют сами родители.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Сам социум сейчас выталкивает семьи к гиперопеке в отношении детей. Получается несамостоятельность, и не только у ребят, которые приходят в школу: уже выросло целое поколение инфантильных взрослых, которым нужно создавать семью. Но они в принципе не готовы заботиться не только о других, но и о себе.

Эксперт подчеркнула, что ребенка обязательно надо обучать элементарным навыкам, не только гигиены, но и самообслуживания.

"Дети должны уметь убирать за собой со стола (в зависимости от возраста), а также ходить в магазин. Естественно, все это нужно прививать постепенно, есть рекомендации, которые несложно выполнять, учитывая детский возраст и психологию ребенка. Привлекать к помощи по дому тоже очень важно, потому что в противном случае вырастает инфантил-потребитель. Такой социальный паразит, которому все должны: родители, государство, другие, социум – а он не должен никому ничего", – отметила Волынец.



По ее мнению, сложившаяся ситуация негативно сказывается и на отношениях, которые будут складываться в перспективе. Когда два таких "потребителя жизни" встречаются, их семья тоже быстро распадается, потому что никто не привык заботиться, жертвовать комфортом ради удобства другого, заключила она.