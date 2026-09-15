Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 18:01

Политика

Каллас допустила, что будет разговаривать с Путиным

Фото: ТАСС/ЕРА/DUMITRU DORU

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ответила бы на возможный звонок Владимира Путина. Об этом она высказалась в интервью финской телерадиокомпании Yle.

"Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность", – отметила она.

При этом Каллас подчеркнула, что не выступает за переговоры с РФ на условиях, предложенных Москвой.

Ранее глава евродипломатии призвала Евросоюз увеличить поддержку Украины и усилить давление на Москву. По ее мнению, это позволит быстрее завершить конфликт.

В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что сейчас самое подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры ЕС с Россией. По данным СМИ, это произошло на одном из закрытых совещаний.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас со старухой Шапокляк из серии произведений Эдуарда Успенского о Крокодиле Гене и Чебурашке. Российский дипломат отметила, что та живет по принципу антагонистки: "Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя".

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика