Каллас допустила, что будет разговаривать с Путиным

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Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ответила бы на возможный звонок Владимира Путина. Об этом она высказалась в интервью финской телерадиокомпании Yle.

"Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность", – отметила она.

При этом Каллас подчеркнула, что не выступает за переговоры с РФ на условиях, предложенных Москвой.

Ранее глава евродипломатии призвала Евросоюз увеличить поддержку Украины и усилить давление на Москву. По ее мнению, это позволит быстрее завершить конфликт.

В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что сейчас самое подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры ЕС с Россией. По данным СМИ, это произошло на одном из закрытых совещаний.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас со старухой Шапокляк из серии произведений Эдуарда Успенского о Крокодиле Гене и Чебурашке. Российский дипломат отметила, что та живет по принципу антагонистки: "Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя".

