В Японии проведут чемпионат по сну с призом более 1 млн рублей

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Чемпионат по сну состоится в Японии. Главный приз составит 2,22 миллиона иен (около 1,2 миллиона рублей), пишет MSN News.

Соревнование проведет компания, которая занимается производством матрасов. 5 октября в Токио участникам предложат проспать 90 минут. Специальная аппаратура будет фиксировать глубину сна, скорость засыпания и стабильность состояния конкурсантов. По этим показателям и выберут победителя.

Перед каждым туром участники выполнят специальную разминку и получат случайные предметы, которые могут повлиять на качество отдыха. Кроме того, во время соревнования организаторы устроят неожиданные помехи для сна, но какие именно – держат в секрете.

Уточняется, что сумма главного приза выбрана неслучайно – число "2,22" ассоциируется с надписью "Zzz", которая символизирует сон. При этом предусмотрены и дополнительные номинации – за самый глубокий сон и за самую необычную или даже акробатическую позу во время отдыха.

В столице тоже запланированы интересные мероприятия. Например, 26 и 27 сентября в городе будет проходить Московский марафон. Крупнейший забег России состоится в 13-й раз при поддержке столичного правительства и городского департамента спорта.

Соревновательная часть будет длиться 2 дня. Утром 26 сентября основной забег соберет участников на дистанции 10 километров, а днем состоится детский забег – в зависимости от возраста они преодолеют 400 или 800 метров. 27 сентября ожидаются старты на дистанции 42,2 километра.

