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15 сентября, 18:53

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Эксперт Бондарь: радиаторы без запорных кранов можно поменять за счет УК

Эксперт рассказал, какие радиаторы можно поменять за счет УК

Фото: 123RF.com/yaroslaf

Управляющая компания может поменять радиаторы отопления без запорных кранов за счет общих средств на содержание жилья. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В целом, чтобы понять, за чей счет будет проводиться замена батареи в квартире, жильцам следует запросить в управляющей компании официальные документы по системе отопления. Сделать это можно заказным письмом либо через приложение "Госуслуги.Дом".

"Это может быть техпаспорт дома, проект отопления, акт разграничения балансовой принадлежности. Они помогут понять, где проходит граница между общим имуществом и зоной жильца", – отметил эксперт.

Иногда эта информация сразу есть в приложении к договору управления, который должен быть размещен в ГИС ЖКХ, добавил Бондарь.

Если в документах указано, что на подводке к радиатору есть запорные краны, которые позволяют отключить батарею без остановки стояка, тогда он относится к зоне ответственности жителя. Ремонт и замену в таком случае обычно оплачивает сам собственник.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если кранов нет и для снятия батареи приходится перекрывать стояк во всем подъезде, тогда радиатор может считаться частью общего имущества.

"Согласно пункту 6 правил, утвержденных Постановлением правительства РФ № 491, внутридомовая система отопления входит в общее имущество, если радиаторы обслуживают больше одного помещения. При этом статья 36 ЖК РФ относит это к общей долевой собственности, а статья 39 ЖК РФ говорит, что его содержание оплачивают собственники. Соответственно, замену и ремонт в такой ситуации управляющая компания (УК) может выполнять за счет средств на содержание жилья", – пояснил Бондарь.

Чтобы организация произвела замену радиатора, необходимо обратиться к ней с письменным заявлением. В нем надо подробно описать, почему это важно сделать, какая проблема имеется. При желании можно приложить фото оборудования. После этого должен прийти специалист и провести осмотр.

На практике работники сначала пытаются устранить повреждение трубы, течь и, только если это не дает результата, рассматривают замену радиатора. Если же жильцы не согласны с решением управляющей компании или столкнулись с ее бездействием, необходимо обращаться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, подчеркнул Бондарь.

Ранее эксперт напомнил, что УК должна ежемесячно осматривать подвалы, чердаки и подъезды, а при обнаружении хотя бы одного таракана или его следов сразу провести дезинсекцию силами специализированных организаций.

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