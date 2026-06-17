Эксперт Бондарь: штраф до 70 тыс руб грозит УК из-за тараканов в многоквартирном доме

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Управляющая компания обязана следить за тем, чтобы в многоквартирном доме не было тараканов, в противном случае ее могут ждать крупные штрафы. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил: все, что находится за пределами входной двери квартир жильцов, относится к общему имуществу дома. Обеспечение на данной территории безопасных и санитарных условий входит в прямые обязанности управляющей организации (УК, ТСЖ или ЖСК).



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Она должна ежемесячно осматривать подвалы, чердаки и подъезды для оценки ситуации. При обнаружении хотя бы одного таракана или его следов, сразу провести дезинсекцию силами специализированных организаций.

Другое дело, если тараканы бегают внутри квартиры – тогда за их травлю отвечает собственник жилья.

"Однако, если насекомые проникают в квартиру из заброшенного, заваленного мусором подвала или незакрытого мусоропровода, собственник вправе потребовать от управляющей организации возмещения расходов на дезинсекцию", – отметил Бондарь.

Если тараканы массово лезут из-под конкретной двери, а владелец квартиры ничего не предпринимает для их устранения, УК совместно с жильцами может составить об этом акт и подать жалобу в Роспотребнадзор. На ее основании ведомство должно провести проверку и направить собственнику официальное требование привести жилье в порядок.

При этом в случае, когда по подъезду бегают тараканы, а на звонки в диспетчерскую никто не реагирует, необходимо переходить к письменным действиям.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Стоит направить официальное обращение в УК с требованием провести осмотр мест общего пользования, составить акт и провести дезинсекцию. На ответ у организации есть максимум 3–5 рабочих дней.

Если дезинсекцию не провели или сделали это "для галочки", то стоит пригласить двух соседей и представителя совета дома и составить акт. В нем надо написать, что в подъезде визуально наблюдаются насекомые, а меры со стороны управляющей организации неэффективны.



"С данным актом и копией прошлого обращения можно обратиться в две инстанции: в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение санитарных норм СанПиН 2.1.3684-21 и в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на ненадлежащее содержание общего имущества", – пояснил специалист.

За плохую работу обслуживающей компании может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4 КоАП РФ), а также от 40 до 50 тысяч по статье о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов (7.22 КоАП РФ), предупредил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, что если на подоконник капает с кондиционера соседей сверху и договориться с ними не получается, стоит обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении.