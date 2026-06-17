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17 июня, 15:18

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Эксперт Бондарь: штраф до 70 тыс руб грозит УК из-за тараканов в многоквартирном доме

Эксперт по ЖКХ объяснил, кто обязан бороться с тараканами в многоквартирном доме

Фото: 123RF.com/rhj2017

Управляющая компания обязана следить за тем, чтобы в многоквартирном доме не было тараканов, в противном случае ее могут ждать крупные штрафы. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил: все, что находится за пределами входной двери квартир жильцов, относится к общему имуществу дома. Обеспечение на данной территории безопасных и санитарных условий входит в прямые обязанности управляющей организации (УК, ТСЖ или ЖСК).

Она должна ежемесячно осматривать подвалы, чердаки и подъезды для оценки ситуации. При обнаружении хотя бы одного таракана или его следов, сразу провести дезинсекцию силами специализированных организаций.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Другое дело, если тараканы бегают внутри квартиры – тогда за их травлю отвечает собственник жилья.

"Однако, если насекомые проникают в квартиру из заброшенного, заваленного мусором подвала или незакрытого мусоропровода, собственник вправе потребовать от управляющей организации возмещения расходов на дезинсекцию", – отметил Бондарь.

Если тараканы массово лезут из-под конкретной двери, а владелец квартиры ничего не предпринимает для их устранения, УК совместно с жильцами может составить об этом акт и подать жалобу в Роспотребнадзор. На ее основании ведомство должно провести проверку и направить собственнику официальное требование привести жилье в порядок.

При этом в случае, когда по подъезду бегают тараканы, а на звонки в диспетчерскую никто не реагирует, необходимо переходить к письменным действиям.

Стоит направить официальное обращение в УК с требованием провести осмотр мест общего пользования, составить акт и провести дезинсекцию. На ответ у организации есть максимум 3–5 рабочих дней.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если дезинсекцию не провели или сделали это "для галочки", то стоит пригласить двух соседей и представителя совета дома и составить акт. В нем надо написать, что в подъезде визуально наблюдаются насекомые, а меры со стороны управляющей организации неэффективны.

"С данным актом и копией прошлого обращения можно обратиться в две инстанции: в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение санитарных норм СанПиН 2.1.3684-21 и в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на ненадлежащее содержание общего имущества", – пояснил специалист.

За плохую работу обслуживающей компании может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4 КоАП РФ), а также от 40 до 50 тысяч по статье о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов (7.22 КоАП РФ), предупредил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, что если на подоконник капает с кондиционера соседей сверху и договориться с ними не получается, стоит обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении.

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