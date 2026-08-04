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04 августа, 21:12

Общество

Россиян будут уведомлять о кредитах через "Госуслуги"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новым правилам, кредиторам необходимо будет передавать в бюро кредитных историй информацию о подписании заемщиком индивидуальных условий договора. После получения этих данных бюро должно направить гражданину уведомление через портал "Госуслуги" в течение 15 минут.

В сообщении будут указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2027 года.

Ранее Центробанк России принял решение о реорганизации Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ). На ее базе появятся два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН).

Россияне стали активнее оформлять кредиты

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