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04 августа, 23:57

Политика

Более 680 американских военных ранены в ходе конфликта с Ираном

Фото: legion-media.com/Lumos Ajans

Пентагон обнародовал обновленные данные о потерях США в ходе боевых действий против Ирана, начатых совместно с Израилем 28 февраля. Информация приведена в официальном заявлении ведомства.

Согласно сводке, общее число раненых американских военнослужащих достигло 687 человек. В рамках операции "Эпическая ярость", завершившейся 5 мая, потери составили 14 убитых и 417 раненых.

Кроме того, Пентагон представил отдельные подсчеты потерь, понесенных с 7 июля по настоящее время при проведении операций за рубежом. Согласно опубликованным данным, речь идет о 4 погибших и 270 раненых военнослужащих.

Конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года, когда израильские и американские вооруженные силы атаковали иранские объекты. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В июне сторонам удалось достичь временного перемирия и подписать меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля военные действия возобновились.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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