04 августа, 22:03Спорт
Россияне Шлейхер и Терновой завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первое место на соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы. Состязания проходят в Париже.
За 6 прыжков российский дуэт набрал 443,82 балла. Второе место заняли спортсмены из Италии Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра с результатом 416,46 балла. Тройку призеров замкнули украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа, набравшие 406,05 балла.
Ранее российские синхронистки завоевали первые золотые медали на чемпионате Европы в Париже, выиграв произвольную программу. Они получили за свое выступление 285,0346 балла. Вторыми стали испанки, третьими – итальянки.
До этого российские прыгуны заняли второе место на командных соревнованиях в Париже. Спортсмены набрали 385,80 балла. Первое место заняли итальянцы с результатом 410,60 балла. Третьей стала команда Украины.
Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы