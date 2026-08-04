Россияне Шлейхер и Терновой завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

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Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первое место на соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы. Состязания проходят в Париже.

За 6 прыжков российский дуэт набрал 443,82 балла. Второе место заняли спортсмены из Италии Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра с результатом 416,46 балла. Тройку призеров замкнули украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа, набравшие 406,05 балла.

Ранее российские синхронистки завоевали первые золотые медали на чемпионате Европы в Париже, выиграв произвольную программу. Они получили за свое выступление 285,0346 балла. Вторыми стали испанки, третьими – итальянки.

До этого российские прыгуны заняли второе место на командных соревнованиях в Париже. Спортсмены набрали 385,80 балла. Первое место заняли итальянцы с результатом 410,60 балла. Третьей стала команда Украины.