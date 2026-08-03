Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel Derajinski

Российские синхронистки выиграли произвольную программу и завоевали первые золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Париже.

Спортсменки из России набрали 285,0346 балла. На втором месте оказалась команда из Испании – 282,3541 балла, а на третьем расположилась итальянская команда – 256,1558 балла.

Встать на первую строчку смогли Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елена Шабанова, Майя Дорошко, Елизавета Смирнова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова и Ольга Тютюник.

Ранее российские прыгуны стали вторыми на командных соревнованиях ЧЕ по водным видам спорта. Спортсмены набрали 385,80 балла. Первое место заняла команда Италии с результатом 410,60 балла. Третьими стали украинские прыгуны.

