Глава Башкирии поручил передать автомобили мэрии Уфы фонду "Защитники Отечества"

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил передать фонду "Защитники Отечества" автомобили, которые, по его словам, использовались администрацией Уфы для перевозки судей. Об этом он заявил в ходе совещания в региональном правительстве.

По его словам, машины можно будет забрать после проверки, которую проводит Счетная палата. В частности, будет доложено, сколько всего автомобилей использовалось для перевозки судей на выходные из Уфы в Казань.

Он отметил, что машины использовались в том числе для перевозки председателя Верховного суда Башкирии, и назвал действия чиновников мэрии бессовестными.

О нецелевом использовании муниципального автопарка заявили депутаты Городского совета на заседании 14 июля. Они также расторгли контракт с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым после прекращения его допуска к государственной тайне.

Мэр Уфы был задержан в конце апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки. Кроме того, в деле фигурируют замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений, а также директор одного из санаториев. Их подозревают в превышении полномочий.

Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью свыше 1 300 квадратных метров, находящегося на территории санатория в Уфе. По данным следствия, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Мавлиев своей вины не признал и был заключен под стражу. Однако в начале мая Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест. Позже стало известно, что его госпитализировали из-за боли в сердце.

