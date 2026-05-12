12 мая, 09:32

Происшествия

Арестованного мэра Уфы Мавлиева госпитализировали из-за боли в сердце

Фото: ТАСС/Тимур Давлетов

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который находится под домашним арестом, доставили в медучреждение из-за боли в сердце. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Марат Самойлов.

По его словам, Мавлиева увезли в республиканскую клиническую больницу утром 12 мая. Супруга чиновника отмечала, что он чувствовал себя нехорошо из-за переживаний.

Мавлиев был задержан 28 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Речь шла о незаконном отчуждении земельного участка площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе. По данным следствия, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Установлено, что в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании взятку в виде имущественных услуг за покровительство. В частности, застройщик должен был приобрести указанный участок стоимостью более 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в интересах чиновника.

Позже Мавлиева отпустили под домашний арест с учетом наличия у него маленьких детей.

