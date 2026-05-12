12 мая, 10:36

Политика

Трамп назвал Вэнса и Рубио "идеальными преемниками"

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве его преемников был бы "идеальным". Американский лидер высказался об этом на ужине в честь Недели национальной полиции в Розовом саду, передает News.ru.

Глава Белого дома также допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить "команду мечты" на выборах президента США 2028 года.

При этом Трамп подчеркнул, что это высказывание не означает официальной поддержки данных кандидатур, сами вице-президент и госсекретарь Штатов не заявляли о своих амбициях баллотироваться на пост президента.

Журналисты напомнили, что Рубио еще в 2016 году выдвигал свою кандидатуру на выборы, но после поражения от Трампа вернулся в сенат. Вэнс уже был сенатором до того, как присоединился к администрации нынешнего американского лидера. При этом госсекретарь США ранее заявлял, что "одним из первых" поддержит решение Вэнса баллотироваться.

Ранее американский лидер заявлял, что знает о лазейках, благодаря которым он может быть избран на пост президента США в третий раз. Однако глава Белого дома указал, что не верит в возможность их использования. В это же время Трамп уточнял, что многие люди хотят его переизбрания на третий президентский срок.

политиказа рубежом

