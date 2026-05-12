На Украине заявили, что Европа помогла бы возобновить мирные переговоры с Россией

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Украина обратилась к Европе с запросом помочь возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Дипломат предположил, что Европе может понадобиться новая роль в усилиях Украины по установлению мира. Также он не исключил возможность договоренности о прекращении взаимных ударов по аэропортам с Россией.

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту инициативу с некоторыми европейскими лидерами. При этом, по словам Сибиги, Киев не просит Европу заменить Вашингтон в мирных переговорах. Помощь со стороны европейцев должна стать дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах Евросоюза с Москвой могут участвовать любые представители организации. Главное, по его словам, наличие политического желания возобновить диалог.

Владимир Путин заявлял, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.