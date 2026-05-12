Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 11:04

Культура

Прощание с артистом Вячеславом Николаевым состоится 13 мая в Москве

Фото: кадр из сериала "Паутина"; режиссер – Андрей Хрулев

Прощание с заслуженным артистом России Вячеславом Николаевым состоится 13 мая в морге городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Похоронят актера на Городковском кладбище в Павлово-Посаде.

О смерти Николаева стало известно 8 мая. Ему было 67 лет. Как сообщал источник СМИ, ранее актер перенес инсульт.

Около 20 лет Николаев служил в театре "Сфера", 2 года – в Театре сатиры, 10 лет – в РАМТе. Он также снимался в фильмах и сериалах.

Читайте также


культура

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика