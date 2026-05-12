12 мая, 10:40

Главред "Дождя" Дзядко заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев (Тихон Дзядко признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Суд в Москве заочно назначил главному редактору телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Тихону Дзядко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 8 лет колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Вместе с тем инстанция назначила ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Дзядко также на 4 года запрещено администрировать сайты с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Слушание проводилось в отсутствие подсудимого, который находится в международном розыске. Согласно материалам дела, Дзядко, находясь за границей, опубликовал в своем канале в одном из мессенджеров две публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ в зоне СВО.

Весной 2025 года Дзядко был объявлен в розыск. В отношении главреда "Дождя" возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. По данным следователей, он также нарушил порядок деятельности иностранных агентов, установленный российским законодательством, и не передал в соответствующий орган необходимую информацию.

