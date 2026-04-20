Рэпер Моргенштерн заочно приговорен к штрафу в 7 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Суд в Москве вынес заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом), обязав его выплатить 7 миллионов рублей в качестве штрафа за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Вердикт был вынесен с учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры по статье 330.1 УК РФ. При этом само уголовное дело рассматривалось в общем порядке без присутствия подсудимого, который находится в розыске.

В частности, правоохранители установили, что музыкант дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, несмотря на это, он продолжал распространять в соцсетях публичные сообщения и материалы без указания на соответствующий статус.

Немногим ранее в рамках этого же дела мировой суд в Москве повторно арестовал имущество Моргенштерна. Речь идет о доме в деревне Леоново, земельном участке и нежилом здании в Истринском районе. Арест наложен на срок до конца мая 2026 года.

Прокурор обосновал соответствующую просьбу тем, что сроки ареста зданий истекли. Кроме того, гособвинение настаивало на обеспечительных мерах в случае обвинительного приговора в отношении рэпера, где в качестве наказания может быть наложен штраф.

