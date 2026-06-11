Трамп сообщил, что США договорились о завершении конфликта с Ираном

Фото: whitehouse.gov

США и Иран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней", – цитирует его ТАСС.

Глава Белого дома допустил, что Штаты и Иран могут заключить сделку в предстоящие выходные в Европе.

"И (Ормузский. – Прим. ред.) пролив официально откроется, как только мы подпишем (договоренности. – Прим. ред.). А это может быть скоро, очень скоро", – сказал Трамп.

Он добавил, что в настоящее время идет финализация документов.

Как уточнил американский лидер ранее, итоговые пункты согласовали все участвующие стороны, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны. Трамп также сообщил, что отменил запланированные удары по Ирану, но морская блокада сохранится до финализации сделки.

При этом СМИ указали, что Иран пока не утвердил содержание соглашения. Такой комментарий последовал после публикации New York Post о том, что Тегеран якобы завершил работу над проектом и передал его в Катар для дальнейшей отправки в Вашингтон.

