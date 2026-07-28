Москва закрепила за собой статус столицы отечественного киберспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 80% киберспортивных организаций России сосредоточены в Москве, что закрепляет за городом звание столицы отечественного киберспорта. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исследование Агентства креативных индустрий.

За последние 7 лет количество таких компаний в городе увеличилось на 60%. В Москве действует более 30 арен, турнирных проектов и клубов. Согласно опросу агентства, 23% мужчин и 16% женщин в возрасте от 14 до 35 лет хотели бы участвовать в профильных соревнованиях. Для молодых людей гейминг становится не только досугом, но и отраслью для самореализации.

Ключевая площадка развития киберспорта в столице – Московский кластер видеоигр и анимации. Его открыл Сергей Собянин в ноябре 2025 года. В трех корпусах общей площадью 55 тысяч квадратных метров разместились центр обработки данных, студия захвата движения, студии звукозаписи и фотограмметрии, кинозал с экранами высокого разрешения.

На профессиональной киберарене проводят соревнования и отраслевые мероприятия. Для трансляции видеоигр установили самый крупный в России медиаэкран площадью около 800 квадратных метров. Также в распоряжении резидентов выставочные пространства, офисы, коворкинг-зоны, лекторий и зоны отдыха.

В 2026 году планируется открытие второй площадки – кластера медиатехнологий. Пространство площадью 74 тысячи квадратных метров обеспечит инфраструктурой разработчиков технологических решений в сфере медиа. Здесь появятся студия виртуального производства, шоурум технологий, лекторий и конференц-зал.

После реализации второго этапа креативный кластер станет первой в мире экосистемой полного цикла разработки видео- и анимационного контента. Резиденты кластера могут претендовать на льготы фонда "Сколково": нулевая ставка налогов на прибыль и имущество в течение 10 лет, освобождение от уплаты НДС, возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности и помощь в международном продвижении продуктов.

В ноябре 2025 года кластер стал центральной площадкой I Московской международной недели видеоигр. В соревнованиях по более чем 10 дисциплинам приняли участие свыше 4,6 тысячи игроков из разных регионов России. Масштабное событие занесли в Книгу рекордов России.

С начала 2026 года в кластере прошло 13 турниров. Среди них – финал соревнования "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков", финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту в семи дисциплинах в рамках фестиваля "Киберсуббота", специальный турнир к акции "Диктант Победы".

Гендиректор XP Esports и XP Академии киберспорта Евгений Попов отметил, что Москва сегодня является безусловным центром российского киберспорта. Здесь сосредоточены команды, организаторы турниров, студии разработки и профильные образовательные проекты, сказал он.

"Мы видим устойчивый рост интереса к соревнованиям как со стороны игроков, так и со стороны зрителей", – заявил Попов.

Игрок Academy XP Иван с ником q1valo Р подчеркнул, что для киберспорта крайне важно наличие современных площадок, где можно проводить соревнования на высоком уровне, готовить игроков и развивать сообщество. Чем больше таких пространств появляется, тем быстрее растет вся экосистема киберспорта.

Тренер XP Академии киберспорта Арсений (ник TVERKMAN) заявил, что киберспорт – это уже полноценная индустрия с собственной аудиторией, карьерными возможностями и крупными событиями.

Зарубежные спортсмены также проявляют интерес к московской площадке. В мае в рамках фестиваля "Кей-поп-киберсуббота" состоялся телемост со спортсменами из Южной Кореи. Чемпион PUBG Mobile Global Championship 2024 Го Хан Бин высоко оценил уровень российских игроков, а чемпион пятого сезона PUBG Mobile Japan League 2025 Лим Чэ Сон (FINALE) выразил желание приехать в Россию и участвовать в офлайн-турнирах.

Ранее стало известно, что в международном турнире "Игры будущего – 2026", который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа, примут участие около 900 спортсменов из более чем 50 стран. Также на мероприятии ожидаются представители международных спортивных организаций, цифровой индустрии, средств массовой информации и болельщики.

