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28 июля, 12:37

Спорт

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Фото: РИА Новости/Стрингер

Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Контракт с 54-летним тренером рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет. Под руководством Дешама французы выиграли чемпионат мира в 2018 году, стали серебряными призерами мирового первенства 2022 года и чемпионата Европы 2016 года, а также победили в Лиге наций в 2021 году.

Последним местом работы Зидана был испанский "Реал". Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза – чемпионат и Суперкубок Испании.

Во время игровой карьеры Зидан выступал за французские "Канн" и "Бордо", итальянский "Ювентус" и "Реал". В составе "Ювентуса" он дважды становился чемпионом Италии, а с "Реалом" в 2003 году выиграл чемпионат Испании. В 2002 году он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против немецкого "Байера" (2:1).

За сборную Франции Зидан провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач. Он стал чемпионом мира в 1998 году, серебряным призером чемпионата мира в 2006 году и чемпионом Европы в 2000 году.

Ранее пост главного тренера немецкой сборной по футболу получил Юрген Клопп. Контракт с 59-летним специалистом заключили до июля 2030 года. Он сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна, под руководством которого футболисты ФРГ участвовали в ЧМ-2026.

Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу

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