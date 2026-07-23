Бразильский футболист Вендел высказался о желании получить паспорт России

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Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вендел рассказал о возможном получении российского гражданства. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Как отметил спортсмен, перед получением российского паспорта он должен понять, будет ли это хорошо для него и футбола.

"Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения не принимаются в одиночку – это вопрос, который нужно обсуждать. Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным", – добавил он.

Ранее певица Найке Ривелли и ее мать, итальянская актриса Орнелла Мути начали оформлять российское гражданство.

Ривелли пояснила, что у ее семьи есть русские корни, поэтому они не могут отречься от своего происхождения. Певица добавила, что ни она, ни Мути не сталкивались с критикой за планы получить гражданство и частые поездки в Россию.

