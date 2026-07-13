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13 июля, 15:04

Политика

Путин дал российское гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW Леклерку

Фото: ТАСС/Павел Быркин

Владимир Путин дал российское гражданство бывшему шеф-дизайнеру немецкого автопроизводителя BMW Пьеру Леклерку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Леклерк 13 лет проработал в BMW, с 2000 по 2013 год. Он отвечал за облик автомобилей BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил работу в китайском автоконцерне Great Wall Motors и в корейской компании KIA.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля Де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль рассказал о планах переехать вместе с семьей в Россию и получить гражданство РФ. По его словам, это была бы большая честь.

Он также признался, что восхищен Россией. Де Голль выразил мнение, что именно в РФ его дети смогут получить лучшее образование.

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