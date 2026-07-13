Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 15:38

Технологии

Сообщение "мнемоника" прозвучало в эфире радио "Судного дня"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня", прозвучало сообщение "мнемоника". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

Это послание прозвучало в 10:52 по московскому времени.

Ранее станция уже выходила в эфир с сообщениями "жилотдел", "неоноклюз" и "трон".

УВБ-76 является радиостанцией, в эфире которой выходят наборы чисел, слов или букв. Из-за своего характерного гудящего звука она получила свое название "жужжалка".

Название радио "Судного дня" она получила из-за теории о принадлежности к системе "Мертвая рука", предназначенной якобы на случай гибели руководства РФ. Официальные лица опровергали эту информацию.

Читайте также

  • Радио "Судного дня" вышло в эфир с сообщениями "герцотютя" и "смоковный"
  • Радиостанция "Судного дня" выпустила в эфир две шифровки из 2021 года

технологии

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика