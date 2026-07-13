13 июля, 15:38Технологии
Сообщение "мнемоника" прозвучало в эфире радио "Судного дня"
Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com
В эфире радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня", прозвучало сообщение "мнемоника". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.
Это послание прозвучало в 10:52 по московскому времени.
Ранее станция уже выходила в эфир с сообщениями "жилотдел", "неоноклюз" и "трон".
УВБ-76 является радиостанцией, в эфире которой выходят наборы чисел, слов или букв. Из-за своего характерного гудящего звука она получила свое название "жужжалка".
Название радио "Судного дня" она получила из-за теории о принадлежности к системе "Мертвая рука", предназначенной якобы на случай гибели руководства РФ. Официальные лица опровергали эту информацию.