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13 июля, 15:38

Политика

Посол Германии вызван в МИД России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф вызван в МИД РФ. Об этом пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила в телеграм-канале.

Причина вызова не уточняется. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль дипломата останавливается около здания МИД, после чего Ламбсдорф заходит внутрь.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ вызвало российского посла Сергея Нечаева. Причина связана с кибератаками, в причастности к которым без доказательств обвиняется Россия. При этом Москва не раз опровергала такие заявления.

До этого Италия выслала двух военных атташе российского посольства в Риме. Дипломатам было предписано покинуть страну в течение трех дней. МИД РФ пообещал ответить на действия итальянской стороны.

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