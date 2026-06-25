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25 июня, 10:04

Политика

МИД РФ вызвал посла Румынии для объявления ответных мер на закрытие генконсульства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в министерство иностранных дел России в связи с закрытием российского генерального консульства в Констанце. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, послу будет объявлено об ответных мерах в связи с недружественным шагом Бухареста.

Президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генерального консульства России и объявлении генконсула персоной нон грата 29 мая. Решение было озвучено после заседания Высшего совета национальной обороны страны на фоне инцидента с дроном, который влетел в многоквартирный дом в центре Галаца.

Город расположен неподалеку от границы с Одесской областью. В результате пострадали два человека. Бухарест возложил ответственность на Москву без предоставления доказательств, а глава МИД Румынии назвала произошедшее "серьезной и безответственной эскалацией" и пообещала принять дипломатические меры.

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