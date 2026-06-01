Небензя назвал голословными обвинения Румынии в адрес РФ после падения БПЛА

Обвинения румынских властей в адрес России после инцидента с падением БПЛА являются голословными. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По его словам, все обстоятельства произошедшего должны быть установлены в рамках деполитизированного расследования с привлечением российской стороны. Для этого Москве должны быть переданы для экспертизы объективные данные и обломки дрона.

"Именно на достоверных фактах, а не политических лозунгах должны строиться любые оценки такого рода происшествий", – указал дипломат.

Небензя также назвал неслучайным, что инцидент с беспилотником произошел на следующий день после обращения украинского лидера Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о нехватке средств ПВО.

"По сути западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания внеблоковой дисциплины, в том числе с целью их стимулирования для продолжения оказания военной поддержки режиму Зеленского", – добавил постпред.

Он подчеркнул, что Румыния созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы любой ценой отработать запрос Запада на создание очередной антироссийской волны.

29 мая в румынском городе Галаце беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате пострадали два человека. По мнению Румынии, БПЛА принадлежал России.

После случившегося Бухарест закрыл генконсульство РФ в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. Однако в российском МИД румынские обвинения назвали бездоказательными.

Владимир Путин предположил, что упавший дрон мог принадлежать Украине. Он напомнил, что украинские беспилотники уже залетали в разные страны, однако первая реакция на это была, что "русские бьют".