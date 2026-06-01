Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 23:18

Политика

Небензя назвал голословными обвинения Румынии в адрес РФ после падения БПЛА

Фото: ТАСС/Zuma

Обвинения румынских властей в адрес России после инцидента с падением БПЛА являются голословными. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По его словам, все обстоятельства произошедшего должны быть установлены в рамках деполитизированного расследования с привлечением российской стороны. Для этого Москве должны быть переданы для экспертизы объективные данные и обломки дрона.

"Именно на достоверных фактах, а не политических лозунгах должны строиться любые оценки такого рода происшествий", – указал дипломат.

Небензя также назвал неслучайным, что инцидент с беспилотником произошел на следующий день после обращения украинского лидера Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о нехватке средств ПВО.

"По сути западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания внеблоковой дисциплины, в том числе с целью их стимулирования для продолжения оказания военной поддержки режиму Зеленского", – добавил постпред.

Он подчеркнул, что Румыния созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы любой ценой отработать запрос Запада на создание очередной антироссийской волны.

29 мая в румынском городе Галаце беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате пострадали два человека. По мнению Румынии, БПЛА принадлежал России.

После случившегося Бухарест закрыл генконсульство РФ в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. Однако в российском МИД румынские обвинения назвали бездоказательными.

Владимир Путин предположил, что упавший дрон мог принадлежать Украине. Он напомнил, что украинские беспилотники уже залетали в разные страны, однако первая реакция на это была, что "русские бьют".

Путин заявил о возможном украинском происхождении упавшего в Румынии дрона

Читайте также


политика

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика