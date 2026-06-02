Мужчина проломил череп пятилетней девочке в Липецкой области

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В Липецкой области 32-летний житель города Ельца проломил череп пятилетней дочери сожительницы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 31 мая. По данным следствия, пьяный мужчина после конфликта с ребенком бросил его с высоты собственного роста на пол, а затем покинул место происшествия. Мамы девочки в тот момент в квартире не было.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Девочку госпитализировали, угрозы ее жизни нет.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней.

"Подозреваемый задержан, при допросе дал признательные показания, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия", – уточнили в СК.

В настоящее время следствие решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Полицейские задержали подозреваемого, а также привлекли к административной ответственности мать ребенка.