Должность гендира Международной ассоциации воздушного транспорта впервые займет женщина

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назначила новым генеральным директором управляющего директора и члена правления Всемирного экономического форума (ВЭФ) Саадию Захиди. Об этом сообщили в организации.

Она вступил в данную должность с 1 ноября 2026 года. Захиди станет девятым руководителем IATA и первой женщиной на этом посту.

Нынешний гендиректор ассоциации Вилли Уолш завершит работу 31 июля. В переходный период исполнять обязанности главы IATA будет финансовый директор и старший вице-президент по корпоративным услугам Сандрин Ле Борнь.

Ранее основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб обратился в полицию Женевы с заявлением об обнаружении предполагаемого подслушивающего устройства в своем домашнем кабинете. Оборудование нашли во время плановой проверки безопасности в частной резиденции, расположенной недалеко от штаб-квартиры ВЭФ.