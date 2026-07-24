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24 июля, 10:18

Политика

Пентагон внес МГУ, МГТУ им Баумана и ВШЭ в список угроз нацбезопасности США

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Пентагон включил 33 российские научные и образовательные организации в перечень якобы угрожающих национальной безопасности США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности в список вошли 130 учреждений из Китая, Ирана и России, в том числе Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Данная мера была принята для противодействия передаче технологий странам, якобы представляющим риск для национальной безопасности, поскольку, как пояснили в министерстве обороны США, все эти учреждения повышают риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых правительством Штатов.

В связи с этим Пентагон призвал американских исследователей, академические учреждения и партнеров из промышленного сектора проявлять повышенную осторожность при рассмотрении любых форм сотрудничества, финансирования или обмена с учреждениями, фигурирующими в этом списке.

В конце марта американский президент Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций, введенных под предлогом якобы вмешательства РФ в избирательные процессы США и после начала СВО на Украине, на год.

Речь идет о рестрикциях, которые были введены в соответствии с исполнительным указом, подписанным 15 апреля 2021 года, и позже ужесточались. Данная мера обусловлена тем, что деятельность России "представляет необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

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