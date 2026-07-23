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23 июля, 13:38

Политика

Песков заявил о готовности РФ продолжить очные переговоры с США

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия рассчитывает на продолжение личных встреч с представителями США, как только американская сторона будет к этому готова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит газета "Известия".

"Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог", – отметил он.

При этом представитель Кремля призвал не предаваться излишнему оптимизму, несмотря на состоявшийся контакт госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Маниле 23 июля. Лавров ознакомил своего американского коллегу с данными о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, а также обратил внимание на недопустимость поставок оружия Киеву. Еще одной темой переговоров стала обстановка в Персидском заливе.

Рубио, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор "хорошим и откровенным". Он также заверил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.

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