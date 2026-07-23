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23 июля, 13:52

Общество

Новая хозяйка квартиры Долиной Лурье объяснила блокировку счетов

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила, что блокировка ее банковских счетов была связана с технической ситуацией из-за изменения места регистрации.

Ранее СМИ сообщили, что налоговая приостановила операции по счетам Лурье из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока.

"Информация о временной блокировке моих счетов соответствует действительности. При этом хочу подчеркнуть, что основанием для нее стала техническая и учетная ситуация, связанная с изменением места моей регистрации и актуализацией данных о налоговом органе", – приводит слова Лурье РИА Новости.

Он пояснила, что в конце 2025 года зарегистрировалась в квартире в Хамовническом районе, однако в личном кабинете на сайте налоговой по-прежнему отражались старые данные. Из-за этого декларацию в установленный срок она направила по почте по реквизитам старого органа.

Лурье полагает, что декларация не была принята из-за неактуальности указанных данных – это и стало основанием для блокировки счетов. При этом сам налог был уплачен своевременно. После актуализации данных о регистрации декларация была подана повторно. На 23 июля счета Лурье уже разблокированы.

В 2024 году Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и передала деньги злоумышленникам. Позже их приговорили к срокам от 4 до 7 лет.

После этого певица оспорила сделку и вернула право собственности, но Верховный суд признал право собственности за Лурье. Через некоторое время Мосгорсуд постановил выселить Долину.

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