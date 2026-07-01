Верховный суд РФ после "дела Долиной" утвердил подходы к оспариванию сделок с жильем

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Президиум Верховного суда (ВС) РФ под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жилой недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

В документ вошли правовые позиции инстанции по рассмотрению споров, где одна из сторон заявляет, что заключила сделку под влиянием обмана, как в случае с продажей квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной.

Краснов отметил, что подготовка проектов постановлений Пленума и обзоров судебной практики не является формальностью и задачей "для галочки". Цель заключалась в том, чтобы сделать судебную практику понятной и предсказуемой. Необходимо, чтобы человек, столкнувшийся с проблемой, знал, на что опираться, а также был уверен в справедливости решения.

Вместе с тем Кравцов призывал подходить к этой работе ответственно и творчески и напомнил, что "Краткость – сестра таланта".

"Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней "воды" – так их будет удобно читать и применять на практике. Важно не просто изложить правовые позиции, а подать материал так, чтобы он был доступен и для опытного судьи, и для молодого специалиста, и для гражданина, который хочет разобраться в вопросе", – уточнил председатель ВС.

Обзор подготовили три коллегии Верховного суда РФ – по гражданским и административным делам, а также по экономическим спорам. В итоговый документ включили 20 правовых позиций ВС, выработанных за период с 2022 по 2025 год.

В частности, одна из них гласит, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не является существенной причиной для признания ее недействительной на основании статьи 178 Гражданского кодекса РФ. При рассмотрении таких споров суды должны учитывать добросовестность второй стороны и то, могла ли она распознать заблуждение, под влиянием которого действовал гражданин, совершая сделку. При этом обеим сторонам должна быть обеспечена равная судебная защита.

Также ВС РФ пояснил, что для признания недействительной сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, необходимо доказать, что в момент ее совершения он находился в таком состоянии. Однако уклонение от исследования его психологического состояния в момент совершения сделки может стать основанием для отказа в удовлетворении иска.

При этом сделка купли-продажи, заключенная под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана недействительной по иску потерпевшего, только если "другой участник сделки знал или должен был знать об обмане". Если есть основания оспорить сделку и если стороны уже осуществили взаимные предоставления, суд примет последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции.

Вместе с тем при рассмотрении споров о признании недействительной сделки по отчуждению жилья, которое было совместной собственностью бывших супругов, суду нужно установить, "было ли покупателю известно либо должно было быть известно, что продавец не обладал необходимыми полномочиями на совершение сделки без согласия другого собственника".

Также, согласно обзору, договор дарения жилого помещения может быть признан недействительным как подозрительная сделка на основании закона о банкротстве, если "установлена цель причинения вреда имущественным интересам кредиторов".

Долина стала жертвой мошенников в 2024 году, когда продала квартиру и передала деньги злоумышленникам. Связанные с этим делом аферисты были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафованы.

Позднее артистка оспорила сделку и вернула право собственности, что вызвало недовольство в обществе. В итоге ВС РФ в 2025 году пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить певицу. Сама Долина позднее подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб. При этом она указывала, что на получение полного возмещения ущерба в размере 113 миллионов рублей не рассчитывает, но надеется, что вернет хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в районе Хамовники.