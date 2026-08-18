Проходка тоннеля метро началась под Большим Строгинским затоном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Лилия", который строит перегонный тоннель Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино", приступил к работе под Большим Строгинским затоном. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он указал, что 10-метровый щит-гигант ведет проходку в сложных гидрогеологических условиях. Всего ему предстоит пройти около 3,34 километра, из них свыше 1,8 километра – под водными объектами. Щит уже преодолел участок под Москвой-рекой и теперь работает под затоном.

"Проходка под водным объектом выполняется строго в соответствии с проектным профилем. От верха тоннеля до дна глубина составляет не менее 23,5 метра грунта, а естественная толща воды не превышает 9,5 метра", – подчеркнул он.

Грунты на пути следования ТПМК часто сменяются: трасса включает песок, глину, щебенистый грунт и плотный известняк. Такая нестабильность создает дополнительные инженерные трудности, которые преодолеваются за счет точной настройки технологических режимов щита.

Строительство перегонных тоннелей находится под контролем Мосгосстройнадзора. На участке уже прошла первая выездная проверка. Председатель комитета Антон Слободчиков уточнил, что инспекторы уделили особое внимание первичному нагнетанию раствора, качеству контакта "обделка – грунт" и монтажу высокоточных железобетонных блоков обделки, так как от этого зависит герметичность тоннеля.

Ранее сообщалось, что станция "Липовая роща" построена наполовину. Уже завершились земляные работы и устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса. В данный момент ведется устройство монолитных конструкций объекта, из почти 73 тысяч кубометров бетона залито более 46 тысяч.