Продюсер Пригожин: гонорар Канье Уэста составит не менее 20 млн долларов за концерты в РФ

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Гонорар американского рэпера Канье Уэста за два выступления в Санкт-Петербурге составит не менее 20 миллионов долларов, сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА Новости.

"Гонорар приблизительно за каждый концерт от 10 миллионов долларов, но точно не меньше", – сказал он.

По словам Пригожина, контракт рэпера внушительный. Его знакомые предлагали разные финансовые условия, но рэпер не соглашался.

Продюсер также отметил, что приезд мировой звезды положительно скажется на туризме. Он ожидает, что в Северную столицу приедут более 50 тысяч иностранных гостей, которые увидят "нормальную человеческую атмосферу".

Пригожин добавил, что для Уэста важно не только заработать, но и продемонстрировать смелость. В частности, в такое непростое время многим иностранным артистам запрещают приезжать и выступать в России.

Выступления Уэста назначены на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. На этом фоне спрос на бронирование отелей и апартаментов на даты концертов вырос на 53% по сравнению с аналогичным временем прошлого года.

По данным экспертов отрасли, рэпер на время гастролей может остановиться в отеле Four Seasons, а его команда – в расположенной неподалеку гостинице "Англетер". По данным открытых источников, стоимость люксовых номеров в Four Seasons начинается от 100 тысяч рублей за ночь, а цены на некоторые апартаменты – от 600 тысяч рублей.

