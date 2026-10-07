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07 октября, 14:34

Общество

Роспотребнадзор не выявил аварийных ситуаций при работе с патогенами в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две комиссии, проверявшие соблюдение требований биологической безопасности в институте в Иркутской области, не обнаружили аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что заболевшая по роду профессиональной деятельности работала с опасными инфекциями, однако была привита и имела к ним иммунитет. После получения информации о случившемся специалисты незамедлительно организовали комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством.

По состоянию на 7 октября медицинское наблюдение завершили более 90% контактных лиц. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, у них не выявлено. Результаты почти 5 тысяч лабораторных исследований также не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутске и Шелехове спокойная", – добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор также направил информацию о ситуации во Всемирную организацию здравоохранения в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. ВОЗ заявила об отсутствии санитарно-эпидемиологических рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске.

Ранее СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от якобы легочной чумы. В общей сложности с ней контактировали 197 человек, указывали журналисты. В связи с этим местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности.

По официальным данным, у скончавшейся женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что большинство сообщений СМИ по ситуации в Иркутской области дают ложную информацию. Он призвал опираться на данные Роспотребнадзора.

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