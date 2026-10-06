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06 октября, 12:51

Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности помочь США в борьбе со вспышками инфекций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия готова оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах. В августе в Пенсильвании на фоне вспышки кори зарегистрированы четыре летальных случая, а 5 октября в штате Нью-Йорк объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением этой инфекции.

Кроме того, с начала года в США зафиксирована вспышка сыпного тифа – семь заболевших. Количество случаев брюшного тифа достигло 205, также регистрируются заболевания легионеллезом.

При этом ранее президент США Дональд Трамп со своей стороны заявил о готовности помочь России из-за пневмонии в Иркутской области. Однако американский лидер не уточнил, о каких именно мерах поддержки идет речь.

В СМИ 2 октября появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от легочной чумы. Тем не менее в Роспотребнадзоре заявили о спокойной санэпидобстановке в регионе. Медицинское наблюдение за 60% людей, контактировавших с заболевшей женщиной, уже завершено.

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