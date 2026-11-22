Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 250 жителей России прошли терапию онкологических заболеваний с помощью CAR-T-клеточных препаратов, изготовленных в стране. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила завотделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-гематолог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина.

Терапия CAR-T-клетками вошла в программу государственных гарантий только в 2026 году.

По словам Алешиной, 55 пациентов получили такой продукт в ходе клинического исследования, которое шло в НМИЦ гематологии в 2024–2025 годах на средства государственного задания. Не более десяти человек прошли лечение за счет фондов. Остальным терапию предоставили по обязательному медицинскому страхованию.

Сейчас лицензии на выпуск CAR-T-клеточного продукта и проведение соответствующего лечения есть у шести российских центров, добавила гематолог.

Ранее в России вывели на этап клинического применения персонализированную мРНК-вакцину "Онкопепт" для лечения рака толстой кишки. Специалисты набирают пациентов для ее использования. Сам препарат разработан на основе неоантигенов раковых клеток конкретного пациента.