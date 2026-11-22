Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Федерация санного спорта России (ФССР) прорабатывает возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации санного спорта (FIL) продлить отстранение российских экипажей саней-двоек от международных турниров. Об этом в беседе с ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

Гарт уточнила, что апелляцию в CAS планируется подать повторно.

Ранее Международная федерация санного спорта присвоила нейтральный статус 10 спортсменам сборной России. Для юношеской команды нейтральный статус уже подтвержден.

При этом FIL отказала двукратному чемпиону мира и чемпиону Европы Семену Павличенко и главному тренеру сборной России Сергею Чудинову.