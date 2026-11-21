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Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сняла ограничения с России и допустила ее до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета (ОКР) России Михаил Дегтярев в телеграм-канале.

По его словам, новые правила вступают в силу немедленно. Министр также поздравил российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с отменой ограничений.

Ранее Международная федерация боулинга (IBF) отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов на официальных соревнованиях. Официальное письмо о снятии ограничений уже поступило.

В свою очередь, федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы в хорватском Порече из-за нежелания выступать на международных соревнованиях без флага и гимна. Решение также было принято в связи с невыдачей виз членам российской делегации.

Генсекретарь федерации Александр Беспутин подчеркнул, что решение Хорватии в первую очередь повлияло на их болельщиков, так как они потеряли возможность увидеть вживую "восходящих звезд мирового бокса".