Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 21 ноября нейтрализовали 275 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 20 ноября до 08:00 21 ноября над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.

Также беспилотники удалось сбить над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал машину, в результате чего женщина получила акубаротравму. Ей оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения.

