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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала второсортным турниром этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии, где не выступят российские пары. Об этом она заявила РИА Новости.

Она отметила, что без российских пар этот турнир обесценился.

"Этап Гран-при превратился во второсортный турнир, если говорить о заявке спортивных пар", – сказала Роднина.

По ее словам, уровень Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского все видели – это мировой уровень. Медали тех, кто победит сейчас, ничего стоить не будут, добавила она, это "чемпионы на один день".

Российские фигуристы не смогли попасть в Хельсинки на этап международной серии Гран-при, который пройдет 20 и 21 ноября. Причиной стали новые правила въезда, о введении которых объявил финский МИД. Они начали действовать 16 ноября и касаются также профессиональных спортсменов из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала произошедшее "неонацизмом в полный рост". Она отметила, что россияне направлялись на соревнования, чтобы побороться за медали.

Владимир Путин также заявил, что отказ Финляндии в допуске российских спортсменов снижает уровень доверия. Глава государства назвал это решение непоследовательным и нарушающим нормы спортивного права, поскольку оно противоречит постановлению Спортивного арбитражного суда.

