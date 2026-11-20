Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В аэропорту Шереметьево установят 12 биометрических шлюзов для проверки пассажиров внутренних рейсов. Оборудование разместят в зоне предполетного досмотра терминала B, сообщается в официальном канале воздушной гавани в мессенджере МАХ.

Завершить монтаж планируют до 27 февраля 2027 года. Соглашение о поставке и установке устройств подписали в рамках XX Международного форума и выставки "Транспорт России".

Документ скрепили подписями генеральный директор АО "Шереметьево Безопасность" Николай Ипатов и генеральный директор "Корпорации Робототехники", председатель совета директоров ГК "Инфоматика" Александр Алексеев.

Новые шлюзы станут очередным этапом развития цифровой инфраструктуры аэропорта. Они позволят увеличить количество точек проверки пассажиров и пропускную способность зоны досмотра, а также ускорить предполетные процедуры и сделать их удобнее.

Автоматизация идентификации и сверки документов поможет снизить влияние человеческого фактора, повысить точность контроля и эффективность работы сотрудников службы авиационной безопасности.

Для прохождения проверки пассажиру потребуется отсканировать посадочный талон. После этого система проведет биометрическую идентификацию и сопоставит полученные данные с Единой биометрической системой.

При этом окончательное решение о допуске в зону предполетного досмотра останется за сотрудником аэропорта.

В действующую биометрическую инфраструктуру Шереметьево входят 18 киосков самостоятельной регистрации, а 23 выхода на посадку оборудованы биометрическими терминалами.

С момента запуска сервиса летом 2026 года им воспользовались более 1,5 тысячи пассажиров. Ежемесячный прирост биометрического пассажиропотока составляет 20–25%.

Эксперимент по использованию биометрии на внутренних рейсах аэропорт проводит совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" с 1 июня 2026 года. Сейчас сервис доступен на всех внутренних направлениях перевозчика в терминале B.

Развитие этой технологии должно повысить эффективность предполетного обслуживания, сохранив высокий уровень безопасности и комфорта пассажиров.

В конце октября в Шереметьево завершили ремонт части первого этажа паркинга терминала B, после чего его вновь открыли для посетителей. Специалисты заменили напольное покрытие на более износостойкое. Также для удобства парковки автомобилей была обновлена разметка.

