Первый этаж паркинга терминала B открыли после ремонта в аэропорту Шереметьево

Фото: МАХ/"Шереметьево"

В аэропорту Шереметьево после ремонта вновь открыта часть первого этажа паркинга терминала B. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ходе работ специалисты обновили напольное покрытие, которое стало более износостойким. Это позволит ему дольше сохранять опрятный вид. Кроме того, на этаже нанесли четкую разметку для удобной парковки автомобилей.

Ремонтные работы выполнили оперативно. Пассажиры и гости аэропорта уже могут воспользоваться обновленным этажом.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево создаст зоны для выгула собак-проводников в новых терминалах. Пассажиру с инвалидностью по зрению необходимо будет предупредить о перевозке собаки при бронировании, после чего сообщить об этом в авиагавань по номеру телефона кол-центра.

