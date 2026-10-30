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30 октября, 19:23

Спорт

Заммэра Горбенко отметил труд спортивных наставников в День тренера

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие спорта.

В Москве работают более 3 тысяч тренеров, а в составы сборных команд России по различным видам спорта входят свыше 6 тысяч московских спортсменов.

По словам Горбенко, в столице работают высококлассные специалисты, которые помогают воспитанникам добиваться результатов и открывают им дорогу в спорт. Среди них он назвал Сергея Павлова и Василия Степанова, проводящих занятия по плаванию, а также Владимира Скутова, преподающего атлетическую гимнастику.

Заммэра также отметил тренеров проекта "Мой спортивный район" Александра Зверева, Софью Столяренко и Евгения Альминова. Кроме того, он поблагодарил наставников проекта "Спортивные выходные", в занятиях которого с 2020 года приняли участие около 370 тысяч человек.

В Москве развивается и массовый спорт – в бесплатных секциях для детей и взрослых работают более 300 наставников. Московские спортсмены завоевывают награды на международных соревнованиях, в том числе на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Горбенко подчеркнул, что благодаря труду тренеров спорт в столице становится доступнее, а интерес к нему растет. Он пожелал специалистам здоровья, сил и новых успехов, а также поблагодарил их за поддержку учеников и помощь в достижении спортивных результатов.

Ранее Сергей Собянин также поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником, отметив их вклад в подготовку спортсменов.

В Москве работают тренеры по 93 видам спорта, под их руководством в 2026 году москвичи завоевали 397 медалей на международных соревнованиях, а с 2010 года получили 413 наград на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Более 300 столичных специалистов имеют звание заслуженного тренера России.

Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

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