Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:19

Спорт

В Москве продолжат развивать популярные спортивные проекты для жителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжат развивать проекты "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Для жителей появятся новые дисциплины, а бесплатные тренировки станут доступны на большем числе территорий, сообщил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Столичное правительство определило основные задачи развития спортивной сферы на 2027–2029 годы. Финансирование отрасли из городского бюджета за этот период составит 432,5 миллиарда рублей. За три года в городе планируют построить 49 спортивных объектов.

Приоритет отдадут инфраструктуре, которой можно пользоваться круглый год. Всего создадут более 50 таких пространств, которые зимой будут работать как катки с обогреваемыми раздевалками, а летом – как универсальные площадки для командных игр. До конца 2027 года намечено подготовить 11 флагманских лыжных трасс.

"Особое внимание уделим детско-юношескому направлению: для юных москвичей сохраним бесплатные занятия по более чем 90 видам спорта, а календарь профильных соревнований расширим", – добавил Горбенко.

По его словам, в городе также сохранят традиционные общедоступные мероприятия – от крупных марафонов и велозаездов до районных фестивалей. Комплексный подход, отметил заммэра, должен обеспечить москвичам возможность тренироваться в любое время года.

Помимо этого, продолжится обновление крупных спортивных объектов, включая комплексы в "Лужниках" и Крылатском. Кроме того, будут возрождать небольшие заводские и профсоюзные стадионы, которые прежде служили центрами спортивной жизни целых районов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Зябликове планируется построить спорткомплекс с тремя бассейнами. Объект появится в 2028 году на Воронежской улице. Общая площадь здания превысит 4,4 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят зоны для занятий спортом и общественные пространства.

Заммэра Горбенко: проект "Мой спортивный район" объединяет москвичей

Читайте также


спортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика