В Москве продолжат развивать популярные спортивные проекты для жителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжат развивать проекты "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Для жителей появятся новые дисциплины, а бесплатные тренировки станут доступны на большем числе территорий, сообщил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Столичное правительство определило основные задачи развития спортивной сферы на 2027–2029 годы. Финансирование отрасли из городского бюджета за этот период составит 432,5 миллиарда рублей. За три года в городе планируют построить 49 спортивных объектов.

Приоритет отдадут инфраструктуре, которой можно пользоваться круглый год. Всего создадут более 50 таких пространств, которые зимой будут работать как катки с обогреваемыми раздевалками, а летом – как универсальные площадки для командных игр. До конца 2027 года намечено подготовить 11 флагманских лыжных трасс.

"Особое внимание уделим детско-юношескому направлению: для юных москвичей сохраним бесплатные занятия по более чем 90 видам спорта, а календарь профильных соревнований расширим", – добавил Горбенко.

По его словам, в городе также сохранят традиционные общедоступные мероприятия – от крупных марафонов и велозаездов до районных фестивалей. Комплексный подход, отметил заммэра, должен обеспечить москвичам возможность тренироваться в любое время года.

Помимо этого, продолжится обновление крупных спортивных объектов, включая комплексы в "Лужниках" и Крылатском. Кроме того, будут возрождать небольшие заводские и профсоюзные стадионы, которые прежде служили центрами спортивной жизни целых районов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Зябликове планируется построить спорткомплекс с тремя бассейнами. Объект появится в 2028 году на Воронежской улице. Общая площадь здания превысит 4,4 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят зоны для занятий спортом и общественные пространства.