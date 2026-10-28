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28 октября, 12:39

Транспорт

Старт ходовых испытаний российского поезда для ВСМ намечен на лето 2027 года

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Ходовые испытания первого состава российского высокоскоростного поезда запланированы на лето 2027 года, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

"Начало ходовых испытаний первого состава запланировано на лето следующего года", – сказал Мантуров.

По его словам, сейчас идет работа над электропоездом для высокоскоростной магистрали. В проекте задействовано более 150 российских предприятий из 36 регионов. Они изготовили опытные образцы ключевых компонентов. Кузова 24 вагонов для трех высокоскоростных поездов уже сварены на "Уральских локомотивах".

Ранее сообщалось, что РЖД запустили программу повышения квалификации для сотрудников, которым предстоит организовывать движение поездов на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Курс рассчитан на действующих дежурных по станции. Программу разработали специалисты Центра обучения НИИАС – института, который формирует российскую систему управления и обеспечения безопасности движения поездов на ВСМ (РСУДП). До конца года программу должны пройти 60 сотрудников РЖД.

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